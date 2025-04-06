Aliağa FK - Osmaniyespor: 3-0

Aliağa FK 39'uncu dakikada Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip bitirdi. İzmir ekibi 84'üncü dakikada Berk Ali'nin golüyle tabelayı 2-0'a getirdi. Müsabakada son sözü 90+3'te Malik söyledi. Aliağa FK bu galibiyetle puanını 55'e çıkarıp ikinci sırada yer aldı.

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