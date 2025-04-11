Manisa'da zirai don tehlikesi devam ediyor

MANİSA'da üzüm bağlarının zarar görmesine neden olan zirai don tehlikesinin bazı ilçelerde sürdüğü bildirildi. Üzümün başkenti olarak bilinen Saruhanlı ilçesinde 2 gündür görülen don olayında 130 bin dekar alanın yüzde 75'inin zarar gördüğünü belirten İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Eğer yarın akşam da hava sıcaklıkları eksilere düşerse zarar yüzde 100 olur" dedi.

Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece üzüm bağlarını zirai don vurdu. Ertesi gün ve dün gece sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle üzüm bağları, don nedeniyle zarar gördü. Üzüm bağı bulunan tüm ilçeler dondan etkilenirken, dün gece don tehlikesi üzümün başkenti olarak bilinen Saruhanlı ilçesinde devam etti.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, 130 bin dekar olan üzüm bağlarının yüzde 75'inin zarar gördüğünü bağlarda 4 milyar TL zarar olduğunu söyledi. Okur, “Saruhanlı ilçesinde bu yıl yine çok büyük bir afet yaşadı. 9 Nisan'da başlayan soğuk hava, 12 Nisan'a kadar süreceği söyleniyor. 130 bin dekar olan ağ arazimizde yüzde 75'lik bir hasar meydana geldi. Bu da çok büyük bir hasar. İlçemiz bu konuda sıkıntılı bir dönem geçiriyor" diye konuştu.

'HASAR ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA ÜRETİCİYİ ETKİLEYECEK' Zirai don hasarının önümüzdeki yıl da üreticiyi etkileyeceğini belirten Aydoğan Okur, "Bu yıl doğan çubuklar önümüzdeki yıl tekrardan verim vermek üzere kendini besleyecekti, şu an hasar gördüğü için bu anlamda da büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Devlet büyüklerimizden bu yıl bankalar ve tarım kredilerle ilgili bir borç ötelemesi istiyoruz. Borç ötelemesi derken, faizli bir borç ötelemesine karşıyız. Zaten yaralıyız. En büyük geçim kaynağımız üzüm. Üzüm olmazsa burada ne sanayi olur ne ticaret olur, hiçbir şey olmaz. Bakın bu yıl çiftçi hakikaten de çok zor bir dönem geçirecek. 40 bin ton üzüm üretiyoruz. Kilogramını 100 TL ile çarptığınızda 4 milyar TL gibi bir rakam yapıyor. Çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, hem de ülke ekonomisine çok büyük bir zarar getireceğine inanıyoruz. Eğer yarın akşam da hava sıcaklıkları eksilere düşerse zarar yüzde 100 olur" ifadelerini kullandı.