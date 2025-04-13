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        Manisa'da sezonunu ilk kirazı 3 bin 500 TL'den satıldı

        MANİSA'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 3 bin 500 TL'den alıcı buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:37
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        Manisa'da sezonunu ilk kirazı 3 bin 500 TL'den satıldı
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        MANİSA'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 3 bin 500 TL’den alıcı buldu. İlk kirazlar, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

        Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde büyük emeklerle yetiştirdikleri kirazlarını hasat etti. İlk hasat, üreticiler Recep Ateş, İrfan Çoşkuner, Celil Görmez ve Yusuf Bakar'a ait olan bahçelerde yapıldı. Recep Ateş'in bahçesindeki hasada, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve çiftçiler katıldı.

        46 bin ton kiraz üretimi ile Türkiye'de 2'nci sırada olduklarını belirten Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazının 13 Nisan itibarıyla gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız zirai don afetleri hakikaten tüm ülkede çiftçilerimizi olduğu gibi bakanlık olarak bizleri de derinden üzdü. Bir yandan da üretim devam ediyor. İnşallah en kısa sürede zirai don afetinin yaraları da sarılacak. 2 bin 800 binden fazla kiraz ağacı varlığına sahip olan bir ildeyiz. 46 bin ton ürün üretimi ve alan bakımından Türkiye'de 2'nci sıradayız ama erkencilik anlamında bizim kirazımızı daha anlamlı hale getiriyor. İhracatta da talep konusu ediyor. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edeceğiz" diye konuştu.

        'KİRAZ ÜRETİMİNDE DÜNYA DA 1'İNCİYİZ, İHRACATINDA İSE 2'NCİ SIRADAYIZ'

        Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Geçen yıl 210 milyon dolarlık bir kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Geçen sene rekolte çok düşüktü. Bu yıl daha fazla beklerken bu soğukların olması ciddi anlamda kayba neden oldu. Tüm ülkemize geçmiş olsun, ciddi anlamda zarar var. Tespitleri de sürüyor. Kiraz üretiminde dünya da 1'inciyiz, ihracatında ise 2'nci sıradayız. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Başta Rusya olmak üzere, İtalya ve Polonya ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

        AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

        4 üreticinin bahçesinden 45 kilo hasat edilen Kara Bodur (Burlent) cinsi kiraz, kiraz pazarına getirildi. Buradan düzenlenen törende açık artırma ile satıldı. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, 1000 TL teklifle açtığı açık artırmada Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazının kilogramı 3 bin 200 TL'ye kadar çıktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, fiyatı son olarak 3 bin 500 TL olarak belirledi. Tüccar Barış Akay 3 bin 500 TL vererek, tüm kirazı satın aldı.

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