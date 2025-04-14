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        Manisa Basket ateşe düştü

        BASKETBOLŞampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 takım arasına kalan Manisa Basket, Süper Lig'de ise son 5 haftaya küme düşme hattında girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:51
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        Manisa Basket ateşe düştü
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        BASKETBOLŞampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 takım arasına kalan Manisa Basket, Süper Lig'de ise son 5 haftaya küme düşme hattında girdi. Ligde üçüncü sezonunu geçiren Manisa temsilcisi, önemli deplasmanda en yakın rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'e 92-78 yenildi. Denizli ekibi bu sonuçla 8 galibiyete ulaşıp düşme hattından sıyrılırken 7 galibiyette kalan Manisa Basket bitime 5 hafta kala kendisini düşme hattında buldu. Son oynadığı 6 maçın 5'ini kaybeden Manisa ekibi ligde bu hafta cumartesi günü Karşıyaka'yı çok önemli sınavda ağırlayacak. Manisa kalan maçlarını ise Beşiktaş (D), Galatasaray, Büyükçekmece (D) ve Yalovaspor'la oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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