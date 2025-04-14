Manisa Basket ateşe düştü

BASKETBOLŞampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 takım arasına kalan Manisa Basket, Süper Lig'de ise son 5 haftaya küme düşme hattında girdi. Ligde üçüncü sezonunu geçiren Manisa temsilcisi, önemli deplasmanda en yakın rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'e 92-78 yenildi. Denizli ekibi bu sonuçla 8 galibiyete ulaşıp düşme hattından sıyrılırken 7 galibiyette kalan Manisa Basket bitime 5 hafta kala kendisini düşme hattında buldu. Son oynadığı 6 maçın 5'ini kaybeden Manisa ekibi ligde bu hafta cumartesi günü Karşıyaka'yı çok önemli sınavda ağırlayacak. Manisa kalan maçlarını ise Beşiktaş (D), Galatasaray, Büyükçekmece (D) ve Yalovaspor'la oynayacak.