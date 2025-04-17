Sporcu ve antrenör olarak gittiği ülkelerden aldığı tesbihlerle koleksiyon oluşturdu

MANİSA'da yaşayan Selami Çelebi (70), judo sporcusu ve antrenörü olarak gittiği, 10 ülkeden aldığı tesbihlerle zamanla koleksiyon oluşturdu. Çelebi, koleksiyonunu miras olarak torunlarına bırakmayı düşünüyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli, 2 çocuk sahibi Selami Çelebi, polis memuru babasının görev yaptığı Mardin'de, halk eğitim merkezi aracılığıyla judo sporuna başladı. 12 yaşında başladığı judoda, azmi ve çalışkanlığıyla 18 yaşında antrenör olan Çelebi, bundan 1 yıl sonra da Kastamonu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devlet memuru olarak antrenörlük yapmaya başladı. Milli judo hakemi, milli tekvando hakemliğinin yanı sıra uluslararası halter hakemi de olan Çelebi, 1989 antrenör olarak gittiği Gürcistan'da, girdiği antikacıda beğendiği bir tesbihi satın aldı.

Aldığı bu tespihi daha sonra tutkuya dönüşen Çelebi, Türkiye'nin yanı sıra müsabakalar için gittiği Rusya, İran, Arnavutluk, Fransa, İspanya, Romanya, Belarus ve Azerbaycan'dan da çeşitli tesbihler aldı. Çelebi 500'ün üzerindeki tesbihle zamanla milyonluk koleksiyona sahip oldu. Çelebi, koleksiyonu miras olarak torunlara bırakmayı düşünüyor. Öte yandan Çelebi, tesbihleri satın aldığı ülkelerin metal paralarını da saklı tutuyor.