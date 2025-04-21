Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tartıştığı kuzenini öldürdü

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tartıştığı kuzenini öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde A.C. (32), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Bahri Curacı'yı (25) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 602 Sokak'taki bir büfede meydana geldi. A.C. ile kuzeni Bahri Curacı, karşılaştıkları büfede alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. yanındaki tabancayla kuzenine peş peşe ateş edip, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahri Curacı yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri Curacı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Curacı, kurtarılamadı.

        Polis, kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"

        Benzer Haberler

        Manisa'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
        Manisa'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Basket - Karşıyaka: 100-79
        Manisa Basket - Karşıyaka: 100-79
        Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Sokakta ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Sokakta ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Manisa'da karısını öldürüp polise saldıran zanlı etkisiz hale getirildi
        Manisa'da karısını öldürüp polise saldıran zanlı etkisiz hale getirildi