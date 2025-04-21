Manisa'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 602 Sokak'taki bir büfede meydana geldi. A.C. ile kuzeni Bahri Curacı, karşılaştıkları büfede alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. yanındaki tabancayla kuzenine peş peşe ateş edip, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahri Curacı yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri Curacı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Curacı, kurtarılamadı.

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