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        FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi heyecanı Manisa'da

        FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi'nde (YBCL) heyecan Manisa'da yaşanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:28
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        FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi heyecanı Manisa'da
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        FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi’nde (YBCL) heyecan Manisa'da yaşanacak. Ev sahibi olduğu finallerde C Grubu'nda mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubundaki ilk maçında yarın İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana ile saat 20.00’da karşılaşacak. Şampiyonadaki tüm karşılaşmalar Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanacak.

        Manisa ekibi ikinci maçını 24 Nisan Perşembe günü saat 20.00’da Litvanya’dan Rytas Vilnius’a karşı oynayacak. Şampiyonanın açılış maçında 22 Nisan Salı günü saat 12.30’da temsilcilerimizden Aliağa Petkimspor ile Porsche BBA Ludwigsburg parkeye çıkacak. Gruplarda oluşan tabloya göre 25-26-27 Nisan tarihlerinde oynanacak olan klasman ve yarı final ile final programı belli olacak. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi'nde (YBCL) Türkiye'den Galatasaray ve Tofaş da mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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