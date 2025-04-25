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        Manisa Basket zorlu deplasmanda

        BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı evinde yenerek bitime 4 maç kala kurtuluş umutlarını koruyan düşme hattındaki Manisa Basket yarın ikinci sıradaki Beşiktaş'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:29
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        Manisa Basket zorlu deplasmanda
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı evinde yenerek bitime 4 maç kala kurtuluş umutlarını koruyan düşme hattındaki Manisa Basket yarın ikinci sıradaki Beşiktaş'a konuk olacak. BJK Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Ligde üst üste 12 galibiyet alan Beşiktaş'ın 26 haftada 21 galibiyeti bulunuyor.

        TRANSFERDE ELMORE GELDİ

        Manisa Basket, 8 galibiyetle kurtuluş barajının 1 galibiyet üzerinde. Öte yandan Manisa ekibi son 4 maç öncesi transferde hamle yaparak 1.91 boyundaki ABD'li guard Jon Elmore'u kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerinde İtalya'nın Trieste ve Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımlarında forma giyen Elmore, son olarak NBA G League ekiplerinden Stockton Kings'te mücadele etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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