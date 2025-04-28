Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın, söndürüldü
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa- Menemen yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisin bahçesindeki açık alandaki plastik atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevler, geri dönüşüm tesisinin dışında yer alan Manisa- Menemen yolundaki otluk alana da sıçradı. Hem tesisteki hem de otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.