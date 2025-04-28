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        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın, söndürüldü

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 03:21 Güncelleme: 28.04.2025 - 03:25
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        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın, söndürüldü
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        MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa- Menemen yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisin bahçesindeki açık alandaki plastik atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevler, geri dönüşüm tesisinin dışında yer alan Manisa- Menemen yolundaki otluk alana da sıçradı. Hem tesisteki hem de otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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