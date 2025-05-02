Somaspor sezonu Giresun'da bitirecek
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor sezonun son maçında yarın aylar önce küme düşen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor sezonun son maçında yarın aylar önce küme düşen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde Umut Yalçınkaya'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 3-2 yenen Somaspor, ligde 39 puanla 13'üncü durumda bulunurken, puanı olmayan Giresunspor sonuncu sırada yer alıyor.
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