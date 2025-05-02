Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket - Galatasaray: 94-75

        SALON:MOSTEM Kapalı Spor SalonuHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Tolga AkkuşoğluMANİSA BASKET: Chiozza 12, Acuil 13, Buğra 10, Besson 14, Thomas 15, Mehmet, Leon Apaydin, Cengizhan, Elmore 5, White Jr 18, Mustafa, Yunus Emre 7GALATASARAY: Sadık Emir 6, Cummings 8, Palmer Jr 12, Astacio 8, Göksenin 5, Young 4, Wallace 2, Blumbergs 4, Samet 2, Izundu 13, Buğrahan 11, Altan1'İNCİ PERİYOT: 25-23İLK YARI: 51-393'ÜNCÜ PERİYOT: 80-55BASKETBOL Süper Ligi 28'inci haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, evinde Galatasaray'ı farklı yenerek ligde kalmak için çok önemli bir adım attı: 94-75.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket - Galatasaray: 94-75
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SALON:MOSTEM Kapalı Spor Salonu

        HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

        MANİSA BASKET: Chiozza 12, Acuil 13, Buğra 10, Besson 14, Thomas 15, Mehmet, Leon Apaydin, Cengizhan, Elmore 5, White Jr 18, Mustafa, Yunus Emre 7

        GALATASARAY: Sadık Emir 6, Cummings 8, Palmer Jr 12, Astacio 8, Göksenin 5, Young 4, Wallace 2, Blumbergs 4, Samet 2, Izundu 13, Buğrahan 11, Altan

        1’İNCİ PERİYOT: 25-23

        İLK YARI: 51-39

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-55

        BASKETBOL Süper Ligi 28’inci haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, evinde Galatasaray’ı farklı yenerek ligde kalmak için çok önemli bir adım attı: 94-75. Muradiye Spor Salonu’ndaki teknik arızadan dolayı maç Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik (MOSTEM) Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. Ev sahibi ekip kendisi için hayati öneme sahip karşılaşmanın ilk periyodunu 25-23, ilk yarısını 51-39, üçüncü periyodunda 80-55 önde geçti. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Manisa Basket’ten White Jr oldu. Bu sonuçla Manisa Basket bitime 2 maç kala galibiyet sayısını 9’a çıkarttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu besici yaşamını yitirdi
        Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu besici yaşamını yitirdi
        Somaspor sezonu Giresun'da bitirecek
        Somaspor sezonu Giresun'da bitirecek
        Manisa'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı
        Manisa'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı
        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının salonu ve başlama zamanı değişti
        Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının salonu ve başlama zamanı değişti