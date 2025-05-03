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        Umut, SMA hastası ağabeyine destek istedi: Ne olur ellerini bırakmayın

        MANİSA'da yaşayan ve 17 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulan Feyyaz Alperen Cantekin'in (9), gen tedavisine ulaşması için başlatılan Valilik onaylı bağış kampanyasına kardeşi Umut Alp Cantekin (7) de destek istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:10
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        Umut, SMA hastası ağabeyine destek istedi: Ne olur ellerini bırakmayın
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        MANİSA'da yaşayan ve 17 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulan Feyyaz Alperen Cantekin'in (9), gen tedavisine ulaşması için başlatılan Valilik onaylı bağış kampanyasına kardeşi Umut Alp Cantekin (7) de destek istiyor. Sosyal medyadan canlı yayınlar açan ve kampanyanın tamamlanması için bağışçılara seslenen Umut Alp Cantekin, "Onun da benim gibi sağlıklı olmasını çok istiyorum. Ne olur ağabeyimin ellerini bırakmayın. Ağabeyimin yürümesini istiyorum. Keşke birlikte top oynayabilsek" dedi.

        Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşarak geçimini sağlayan Mustafa Cantekin (41) ve ev kadını Özge Cantekin'in (37), Nilsu Cantekin'den (13) sonra, 15 Şubat 2016'da dünyaya gelen oğulları Feyyaz Alperen Cantekin'e 17 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Hiç okula gidemeyen, yürüyemeyen ve yaşıtları gibi oyunlar oynayamayan Feyyaz Alperen'in bağış hesabı için destek toplayanlardan biri de Turgutlu Hilmi Pekcan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Umut Alp Cantekin oldu. Oğlu Alperen'in hastalığını öğrendikten sonra çok mücadele verdiklerini anlatan Özge Cantekin, "Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde SMA Tip 2 olduğunu öğrendik. Teşhis konulduğunda başını tutamıyordu, lastik bebek gibiydi, kolunu kaldıramıyordu. 2019'da Spinraza almaya başladık. Gen tedavisi Zolgensma için yaş ve kilo kriteri vardı. 2023'te kriter şartı kalkınca başvurduk. Resmi işlemlerin ardından Mart 2024'te kampanyamız başladı. Desteklerle yüzde 53 seviyesine ulaştık" dedi.

        'ABLASI VE KARDEŞİ EMPATİYİ ÖĞRENDİ'

        Alperen'i mutlu etmek için ailece seferber olduklarını anlatan Özge Cantekin, "Vicdanen onun her istediğini yapıyorum. Sürekli evde. Ben çıkarırsam dışarı çıkabiliyor, yürüyemiyor, okula gidemiyor. Onu alıp dışarı çıktığımızda gözler üzerimize çevriliyor, üzülüyorum. O da bu nedenle bazen dışarı çıkmak istemiyor. Sağlığı için mücadele ediyoruz. Stantlar açıyoruz. İlacını alsın istiyoruz. Bu ilaç sayesinde yürüyebileceğini duyunca yorgunluklarımızı umursamadık. Ablası ve kardeşi Umut ilk zamanlar daha çekingendi. Ama onlar da empati yapmayı öğrendi. Şimdi hep birlikte kampanyayı tamamlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        'OKULA GİTMEK, BİSİKLET SÜRMEK İSTİYOR'

        Oğlunun güler yüzlü ve pozitif bir çocuk olduğunu dile getiren Cantekin, "O da bir an önce kampanyasını bitirmek istiyor. Okula gitmek, bisiklet sürmek istiyor. Fizik tedaviyi hiç aksatmıyor. Bu nedenle skolyozu yok. Evin içinde yere oturunca sürünüyor. Elini tutuyor ama güç yok. Yazı yazamıyor. Oyuncak oynuyor, kaşık tutabiliyor. Evde eğitime başladı ama bu yıl öğretmen çıkmadı. Hiç eğitim almadı. 3'üncü sınıfta ama okuma yazma bilmiyor. Evde sadece fizik tedavi alıyor. Sizlerin de desteğiyle kampanyamızı bitirmek istiyoruz" dedi.

        'ZAMANIM AZALIYOR'

        Feyyaz Alperen Cantekin ise sosyal medya hesabından takipçilerine, "Zamanım azalıyor, bana destek olur musunuz? Kardeşim gibi yürüyüp koşmak istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Sağlığıma kavuşmam için destek verirseniz çok mutlu olurum" diyerek seslendi.

        Umut Alp Cantekin ise ağabeyi Feyyaz Alperen'in sosyal medya hesaplarından, "Feyyaz Alperen, ağabeyim. Canım ağabeyim. Benim herhangi bir rahatsızlığım yok. Onun da benim gibi sağlıklı olmasını çok istiyorum. Ne olur ağabeyimin ellerini bırakmayın. Ağabeyimin yürümesini istiyorum. Keşke birlikte top oynayabilsek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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