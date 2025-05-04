Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK - Bandırmaspor: 1-1

        STAT:Manisa 19 MayısHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer DemirMANİSA FK: Alperen - Yusuf, Bartu, Arslanagic, Umut, Kaan Yurdakul, Cissokho, Osuji, Muhammed Kiprit (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK - Bandırmaspor: 1-1
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

        MANİSA FK: Alperen - Yusuf, Bartu, Arslanagic, Umut, Kaan Yurdakul, Cissokho, Osuji, Muhammed Kiprit (Dk. 84 Muhammet Ensar Akgün), Fofana (Dk. 90+4 Oktay), Minchev (Dk. 64 Diallo)

        BANDIRMASPOR: Akın - Rahmetullah, Mexer (Dk. 90+7 Sergen), Atınç, Hakan, Mulumba (Dk. 78 Kerim), Mehmet, Ndongala (Dk. 69 Rafael), Murat, Messaoudi, Paixao (Dk. 70 Diony)

        GOLLER: Dk. 61 (P) Paixao (Bandırmaspor), Dk. 79 Atınç (Kendi kalesine) (Manisa FK)

        SARI KARTLAR: Arslanagic, Cissokho, Osuji, Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Murat, Atınç, Mexer (Bandırmaspor)

        1'inci Lig'in 37’nci haftasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Manisa FK, sahasında Süper Lig yarışındaki Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ekip 61'inci dakikada Paixao'nun penaltı golüyle öne geçti. Bandırmaspor'da 79'uncu dakikada Atınç kendi ağlarını havalandırınca maç 1-1 bitti. Bu skorla Bandırmaspor bitime 1 hafta kala 61 puanda kalıp direkt Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Ligde Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından Şanlıurfaspor da küme düşerken, Manisa FK ise son haftaya 45 puanla düşme hattındaki rakibi Ankaragücü'yle puan puana girdi. İkili averajı Ankaragücü'nden iyi olan Manisa ekibi son hafta Ümraniyespor deplasmanında lige tutunmaya çalışacak. Ankaragücü ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.

        15’inci dakikada Manisa FK atağında topla ileri çıkan Kadir Kaan Yurdakul’un uzaktan şutunu kaleci Akın uzanarak kornere çeldi.

        29’uncu dakikada Fofana, soldan getirdiği topu kale içerisine bıraktı, Atınç çok kritik müdahale yaparak topu uzaklaştırdı.

        İlk yarı golsüz bitti.

        49’uncu dakikada Murat’ın ceza sahası içinden sert şutu üst direkten döndü. Dönen topa Paixao vurdu, etkisiz şutu kaleci kurtardı.

        58’inci dakikada Bandırmaspor’un sol kanattan atağında ceza sahası içerisine giren Messaoudi, Bartu’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erdem Mertoğlu beyaz noktayı gösterdi.

        61’inci dakikada VAR incelemesi ardından penaltıda topun arkasına geçen Paixao, topu ayrı kaleciyi ayrı köşelere göndererek, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        79’uncu dakikada skor eşitlendi. Serbest vuruş organizasyonunda Fofana topu ceza sahasına gönderdi. Bartu’nun kafayla indirdiği topu Atınç ters bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1.

        90+5’inci dakikada Rafael ceza sahası içinde kaleci Muhammed Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda top kalecide kaldı.

        Maç 1-1 sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Derbide 11'ler belli oldu!
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        10 gün canlı kalabilen Manisa laleleri açtı, koparmanın cezası 557 bin TL
        10 gün canlı kalabilen Manisa laleleri açtı, koparmanın cezası 557 bin TL
        Alaşehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Umut, SMA hastası ağabeyine destek istedi: Ne olur ellerini bırakmayın
        Umut, SMA hastası ağabeyine destek istedi: Ne olur ellerini bırakmayın
        Manisa FK kritik dönemeçte
        Manisa FK kritik dönemeçte
        Manisa Basket pes etmedi
        Manisa Basket pes etmedi