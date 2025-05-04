Manisa FK - Bandırmaspor: 1-1

STAT:Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

MANİSA FK: Alperen - Yusuf, Bartu, Arslanagic, Umut, Kaan Yurdakul, Cissokho, Osuji, Muhammed Kiprit (Dk. 84 Muhammet Ensar Akgün), Fofana (Dk. 90+4 Oktay), Minchev (Dk. 64 Diallo)

BANDIRMASPOR: Akın - Rahmetullah, Mexer (Dk. 90+7 Sergen), Atınç, Hakan, Mulumba (Dk. 78 Kerim), Mehmet, Ndongala (Dk. 69 Rafael), Murat, Messaoudi, Paixao (Dk. 70 Diony)

GOLLER: Dk. 61 (P) Paixao (Bandırmaspor), Dk. 79 Atınç (Kendi kalesine) (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Arslanagic, Cissokho, Osuji, Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Murat, Atınç, Mexer (Bandırmaspor)

1'inci Lig'in 37’nci haftasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Manisa FK, sahasında Süper Lig yarışındaki Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ekip 61'inci dakikada Paixao'nun penaltı golüyle öne geçti. Bandırmaspor'da 79'uncu dakikada Atınç kendi ağlarını havalandırınca maç 1-1 bitti. Bu skorla Bandırmaspor bitime 1 hafta kala 61 puanda kalıp direkt Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Ligde Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından Şanlıurfaspor da küme düşerken, Manisa FK ise son haftaya 45 puanla düşme hattındaki rakibi Ankaragücü'yle puan puana girdi. İkili averajı Ankaragücü'nden iyi olan Manisa ekibi son hafta Ümraniyespor deplasmanında lige tutunmaya çalışacak. Ankaragücü ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.