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        Sıla'nın tabutuna duvak seren annesi: Anneler Günü'nde bizi bıraktın, gittin

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak (20), memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:41
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        Sıla'nın tabutuna duvak seren annesi: Anneler Günü'nde bizi bıraktın, gittin
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        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak (20), memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kızının tabutuna duvak seren Esen Karabacak, "Gitme Sıla'm. Anneler Günü'nde bizi bıraktın, gittin" diye ağladı.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Söke-Koçarlı kara yolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Selim Ateş'in (24) kullandığı 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosikleti kullanan Selim Ateş, traktörün sürücüsü Mesut Küçük ve motosiklette yolcu olan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Karabacak'ın kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, hastanenin morguna kaldırıldı. Haberi alıp olay yerine gelen öğrencilerin sınıf arkadaşları da fenalık geçirip, gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, duran trafik, motosiklet ve traktörün çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

        MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Kazayla ilgili soruşturma sürerken, üniversite öğrencisi Sıla Karabacak'ın cenazesi, bugün, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesi kırsal Gökçeköy Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Ailenin 3 çocuğundan ortancası olan Sıla'nın cenazesi evin önüne geldiğinde anne Esen Karabacak ve baba Özay Karabacak ile yakınları gözyaşı döktü.

        Kızının tabutuna duvak seren Esen Karabacak, "Gitme Sıla'm. Anneler Günü'nde bizi bıraktın, gittin" diye ağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken Karabacak çiftine yakınları destek oldu. Sıla Karabacak'ın cenazesi, daha sonra Gökçeköy Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki cenazeye Karabacak'ın sınıf arkadaşları da katıldı. Kılınan namazın ardından Sıla Karabacak, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Arkadaşları, Sıla'nın en büyük hayalinin okulunu bitirip, iyi bir ziraat mühendisi olmak olduğunu söyledi.

        Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi Selim Ateş'in cenazesinin memleketi Yalova'da, traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün ise Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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