13 araca zarar veren, akli dengesi yerinde olmayan şüpheli, hastaneye yatırıldı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Özkan A. (35), 2'sini kundaklamak suretiyle park halindeki toplam 13 araca zarar verdi. Gözaltına alınan Özkan A., 2023 yılından kaydı bulunan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne dün itibarıyla tekrar yatırıldı.

Olay, Yunusemre ilçesi Lalapaşa Mahallesi 3528'inci Sokak'ta, dün saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ilk incelemelerinde 2'si yakılarak, diğerleri ise camı kırılıp, lastiği patlatılarak toplam 13 araca zarar verildiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Araçlara zarar veren kar maskeli şüphelinin Özkan A., olduğu tespit edildi. Özkan A., Lalapaşa Mahallesi'ndeki evinde dün öğle saatlerinde gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Özkan A.'nın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilerek, "2023 yılında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu anlaşılmış ve 09.05.2025 tarihi itibarıyla sevk edildiği adli makamlarca 3 hafta süreyle gözlem altına alınması kararı verilmiştir. Şahsın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatışı yapılmıştır" denildi.