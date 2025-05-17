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        Manisa Basket kurtuluş maçında

        BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket yarın sezonun son maçında küme düşen Yalovaspor'u kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:55
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        Manisa Basket kurtuluş maçında
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket yarın sezonun son maçında küme düşen Yalovaspor'u kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. 29 maçta 10 galibiyeti bulunan Manisa ekibi rakibini yenerse ligde kalacak. Manisa Basket umudu kalmayan rakibine mağlup olursa ise aynı saatte oynanacak maçta 9 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Darüşşafaka'nın deplasmanda Mersin Spor'a yenilmesini bekleyecek. İkili averajı Darüşşafaka'dan kötü olan Manisa Basket kendisini yenilip rakibi kazanırsa ise küme düşecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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