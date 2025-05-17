Manisa Basket kurtuluş maçında

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket yarın sezonun son maçında küme düşen Yalovaspor'u kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. 29 maçta 10 galibiyeti bulunan Manisa ekibi rakibini yenerse ligde kalacak. Manisa Basket umudu kalmayan rakibine mağlup olursa ise aynı saatte oynanacak maçta 9 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Darüşşafaka'nın deplasmanda Mersin Spor'a yenilmesini bekleyecek. İkili averajı Darüşşafaka'dan kötü olan Manisa Basket kendisini yenilip rakibi kazanırsa ise küme düşecek.