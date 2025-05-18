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        Manisa Basket - Yalovaspor: 107-89

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel, Doğan HepgüvendikMANİSA BASKET: Chiozza 6, Acuil 21, Buğra 5, Besson 23, Thomas 15, Mehmet Yağmur, Leon Apaydın 2, Cengizhan, Elmore 8, White Jr 12, Mustafa 2, Yunus 13YALOVASPOR: Kadir 9, Krampelj 29, Peterka 15, Yiğit 15, Ege 5, Boran 7, Mert 2, Sherfield, Toprak, Melih 71'İNCİ PERİYOT: 34-26İLK YARI: 62-543'ÜNCÜ PERİYOT: 80-725 FAUL ALAN: Yiğit (36.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:40
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        Manisa Basket - Yalovaspor: 107-89
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel, Doğan Hepgüvendik

        MANİSA BASKET: Chiozza 6, Acuil 21, Buğra 5, Besson 23, Thomas 15, Mehmet Yağmur, Leon Apaydın 2, Cengizhan, Elmore 8, White Jr 12, Mustafa 2, Yunus 13

        YALOVASPOR: Kadir 9, Krampelj 29, Peterka 15, Yiğit 15, Ege 5, Boran 7, Mert 2, Sherfield, Toprak, Melih 7

        1’İNCİ PERİYOT: 34-26

        İLK YARI: 62-54

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-72

        5 FAUL ALAN: Yiğit (36.39) (Yalovaspor)

        Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftasında Manisa Basket evinde küme düşen Yalovaspor’u yenerek ligde kaldı: 107-89. Ligde tutunmak için son hafta kazanması veya düşme hattındaki Darüşşafaka’nın deplasmanda Mersin Spor’a kaybetmesi gereken Manisa ekibi hata yapmadı. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu 34-26, ilk yarısı 62-54, üçüncü periyodu 80-72 sona erdi. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Yalovaspor’da Krampelj oldu. Bu skorla Manisa Basket sezonu 30 maçta 11 galibiyetle tamamlayarak lige tutundu. Son hafta deplasmanda Mersin Spor’a 105-89 yenilen Darüşşafaka ise 9 galibiyette kalıp Yalovaspor’un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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