Manisa Basket - Yalovaspor: 107-89

SALON:Muradiye

HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel, Doğan Hepgüvendik

MANİSA BASKET: Chiozza 6, Acuil 21, Buğra 5, Besson 23, Thomas 15, Mehmet Yağmur, Leon Apaydın 2, Cengizhan, Elmore 8, White Jr 12, Mustafa 2, Yunus 13

YALOVASPOR: Kadir 9, Krampelj 29, Peterka 15, Yiğit 15, Ege 5, Boran 7, Mert 2, Sherfield, Toprak, Melih 7

1’İNCİ PERİYOT: 34-26

İLK YARI: 62-54

3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-72

5 FAUL ALAN: Yiğit (36.39) (Yalovaspor)

Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftasında Manisa Basket evinde küme düşen Yalovaspor’u yenerek ligde kaldı: 107-89. Ligde tutunmak için son hafta kazanması veya düşme hattındaki Darüşşafaka’nın deplasmanda Mersin Spor’a kaybetmesi gereken Manisa ekibi hata yapmadı. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu 34-26, ilk yarısı 62-54, üçüncü periyodu 80-72 sona erdi. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Yalovaspor’da Krampelj oldu. Bu skorla Manisa Basket sezonu 30 maçta 11 galibiyetle tamamlayarak lige tutundu. Son hafta deplasmanda Mersin Spor’a 105-89 yenilen Darüşşafaka ise 9 galibiyette kalıp Yalovaspor’un ardından küme düşen ikinci takım oldu.