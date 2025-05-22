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        Manisa Futbol Kulübü, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

        TFF 1'inci Lig'de son haftada deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenip kümede tutunmayı başaran Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:08
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        Manisa Futbol Kulübü, Ulusal Kulüp Lisansı aldı
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        TFF 1'inci Lig'de son haftada deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenip kümede tutunmayı başaran Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı. Yapılan resmi açıklamada, "TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Manisa Futbol Kulübümüz, her sezon olduğu gibi 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasındaki yerini aldı" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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