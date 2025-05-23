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        Manisa FK Taner Taşkın'la devam edecek

        1'inciLig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Taner Taşkın'la yola devam edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:55
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        Manisa FK Taner Taşkın'la devam edecek
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        1'inciLig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Taner Taşkın'la yola devam edeceğini açıkladı. Son 9 maçta göreve gelip takımı kümede tutmayı başaran deneyimli çalıştırıcı için resmi açıklama yapan siyah-beyazlılar, "1'nci Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam edecek. Teknik Direktörümüz Taner Taşkın’a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Manisa'da kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Taner Taşkın, "Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Lige çtutunabilmek adına çok kritik final maçları oynadık ve hep birlikte hedefimize ulaştık. Yeni sezonda bu kez üst sıralar için mücadele edeceğiz" dedi.

        Taşkın, yönetimindeki Manisa FK, 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 14 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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