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        'Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'u Marmara Gölü'ne verilmeli'

        DEVLETSu İşleri (DSİ) tarafından Marmara Gölü'ne yeniden su kazandırmak amacıyla yürütülen projeler devam ederken, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Gördes Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne gelen suyun yüzde 51'i İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yüzde 49'u ise Gölmarmara çiftçilerine verildi ve göl kurudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:11
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        'Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'u Marmara Gölü'ne verilmeli'
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        DEVLETSu İşleri (DSİ) tarafından Marmara Gölü'ne yeniden su kazandırmak amacıyla yürütülen projeler devam ederken, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Gördes Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne gelen suyun yüzde 51'i İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yüzde 49'u ise Gölmarmara çiftçilerine verildi ve göl kurudu. Biz bu düzenin değişmesini istiyoruz. Yüzde 40'ının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yüzde 30'unun Gölmarmara çiftçilerine, yüzde 30'unun da göle verilmesini istiyoruz. Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'unun göle verilmesi lazım" dedi.

        Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, 2021 yılının Ağustos ayında tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlike altında olanların da olduğu 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan göl, kuşlar tarafından da terk edildi. 7 mahallede 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti, kuruyan zemininde dev yarıklar oluştu. Göl, çiftçilerce işgal edilerek, tarım alanı olarak kullanılmaya başlandı.

        TARIMSAL ÜRETİME BAŞLANDI

        Gölde kuruyan alanla ilgili çözüm beklenirken; Marmara Gölü Havzası, su tutana kadar TİGEM'e tahsis edildi. Kuruyan gölün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından göl arazisinde TİGEM tarafından tarımsal üretime başlandı. Tahsis edilen 35 bin dekarlık alanda, stratejik ürünlerden buğday ve ayçiçeği yetiştirilecek şekilde faaliyet başladı.

        İKLİM DAVASI AÇILDI

        Diğer yandan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gölden geçimini sağlayan S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'si kira olmak üzere vergi ve SGK prim borçları gibi toplam 322 bin 800 TL'lik borç çıkarıldı. Bu borcun 41 bin TL'lik kısmı için 4 Ocak 2022 tarihinde ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif tarafından 18 Mart 2023'te, Manisa 1'inci İdare Mahkemesi'nde iklim davası açıldı. Ödeme emrinin iptalinin ardından bu kez de göldeki tarımsal faaliyetler yargıya taşındı.

        MAHKEME İPTAL ETTİ

        S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi, Doğa Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği, Salihli Çevre Derneği, Akhisar Çevre Derneği ve bazı bölge sakinleri, TİGEM, DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Manisa Valiliği arasındaki iş birliği protokolünün iptali için Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde yeni bir dava açtı. Ulusal Sulak Alan Komisyonu'nun Marmara Gölü sulak alanı sınır revizyonu kararına ve Marmara Gölü'nün tarım arazisine dönüştürülmesine ilişkin iş birliği protokolüne karşı açılan dava geçen yıl karara bağlandı. Mahkeme, iş birliği protokolünün iptaline karar verdi.

        'MARMARA GÖLÜ'NE YAŞAM HAKKI TANINMALI'

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Marmara Gölü'ne hayat vermek için Bozdağ'daki temiz kaynaklardan Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle yıllık 25 milyon metreküp su takviyesi yapılması planlanan proje çalışmaları sürüyor.

        GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “Gördes Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne gelen suyun yüzde 51'i İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yüzde 49'u ise Gölmarmara çiftçilerine verildi ve göl kurudu. Biz bu düzenin değişmesini istiyoruz. Yüzde 40'ının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yüzde 30'unun Gölmarmara çiftçilerine, yüzde 30'unun da göle verilmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'unun göle verilmesi lazım. Bir gram bile su verilmeyen göl bile bile kurutuldu. Bu durumdan Manisa Valiliği de Tarım ve Orman Bakanlığı da İzmir Büyükşehir Belediyesi de sorumlu. Marmara Gölü'ne yaşam hakkı tanınmalı. Proje başvurusunda bulunduk. Bozdağ'daki temiz kaynaklardan Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle yıllık 25 milyon metreküp su takviyesi yapılacak. İhale çalışmaları sürüyor. Ayrıca Ankara'ya gidip 600 milletvekilimize konuşacağız. Gölün ve Gediz'in yeniden tertemiz olması için savaşımızı vereceğiz" diye konuştu.

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