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        'Ferdi Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesi devam ediyor'

        MANİSABüyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:05
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        'Ferdi Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesi devam ediyor'
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        MANİSABüyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bugün itibarıyla dünden farklı olarak iyi yönde bir gelişme yok ama negatif bir gelişme de yok. Mevcut hayatta kalma mücadelesi devam ediyor" dedi.

        Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Zeyrek'in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bugün Ferdi Zeyrek'in hastaneye yatışının 60’incı saati ve 3'üncü güne girdik tedavi sürecinde. Yaklaşık 70 dakika yapılan canlandırmaya alınan yanıt ile birlikte yoğun bakım süreci devam ediyor. Bugün itibarıyla dünden farklı olarak iyi yönde bir gelişme yok ama negatif bir gelişme de yok. Mevcut hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Teknik ekipman anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Hem kalbinin hem akciğerinin oksijenlenmesinin sağlanması, böbreklerin diyaliz fonksiyonlarının sürdürülmesi işlemleri yoğun bakımda devam ediyor. Uzmanların değerlendirmesiyle süreç devam ediyor. Dünden farklı bir gelişme yok. Bu süreçte başta Rektörümüz, Valimiz, Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımızla istişare halindeyiz. Onların destekleri çalışan ekiplerin motivasyonu anlamında değerli" dedi.

        'HASAR GÖREN ORGANLARIN KENDİNİ YENİLEMESİ BEKLENİYOR'

        Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakımdaki hastaların 48 ve 72'nci saatinde yaşanabilecek durum değişiklikleri ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "48'inci saatte şu olur, 72'de şu olur tarzında bir sınıflandırma yok. Çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım süreçlerinin takibinde şu an sadece hayatta kalması için ve oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi adına destek devam ediyor. Bu süreçte hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Bunun için oksijenlenmesi ya da kalbin daha iyi atması için beyin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında desteklerimiz oluyor. Ama saat ile ilgili bir sınıflandırma yok. Şu an yoğun bakım tedavisi ve iyileştirme sürecinde tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor."

        'ŞU AŞAMADA UYANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

        Başkan Zeyrek'in geldiği saatten itibaren diyalize bağlandığını hatırlatan Prof. Dr. Topçu, "Belli bir süre organların beslenmesini sağlayacak dolaşım yoktu. Çünkü uzun bir süre kalbi durmuştu. Bu durum tüm organları olduğu gibi böbreğin de beslenmesini engelledi. Bu nedenle geldiği saatten beri yapay diyaliz yaptık. Vücudundaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını ve idrar çıkartılmasını sağlamaya devam ediyoruz" dedi. Deneyimli ve değişik branşlardan bilinen uzmanların oluşturduğu bir grubun hastanın durumu ile ilgili sürekli istişare halinde olduğunu kaydeden Dr. Topçu, "Bizlere ulaşan uzmanlarla birlikte tartışılıp, en doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Ortak akılla tedavi sürecini devam ettiriyoruz" diye konuştu. Zeyrek'in beynine pıhtı atması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Topçu, "Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Hayati fonksiyonlarını sağlama üzerine odaklandık. Daha sonra uyandırma süreci de yapılacak. İç organlarda hasar var. Hasar olmasa zaten kalbine, akciğerlerine destek olmazdı. Maalesef hasarlanma var. Ciddi yüksek voltajlı elektrik nedeniyle hasarlanma mevcut" dedi.

        'HEP BİRLİKTE BURADAYIZ'

        CHP Manisa il Başkanı İlksen Özalper de şunları söyledi: "Dışarda insanlar dua ediyorlar. Gün boyu ziyaretçiler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, genel başkanımız geç saatlere kadar hep birlikte buradayız. Tek ricamız, burasının bir hastane olduğunu unutmayalım. Buraya günlük yaklaşık 6-7 bini bulan hasta ve yakınlarının giriş çıkışı var. Başka hastaların da öncelikleri olduğunu unutmayalım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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