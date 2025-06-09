Devrilen traktörünün altında kaldı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan sürücü Nuri Turan (42), hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan sürücü Nuri Turan (42), hayatını kaybetti.
Alaşehir'in kırsal Kemaliye Mahallesi'nde oturan 1 çocuk babası Nuri Turan, 45 ZT 385 plakalı traktörüyle sabaha karşı üzüm bağını sürmeye gitti. Turan, engebeli arazide tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kaldı. Saat 04.00 sıralarında bağlarına gelen komşuları durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlıkçıların kontrolünde Nuri Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Turan'ın traktörün altından çıkarılan cansız bedeni, Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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