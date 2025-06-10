Ferdi Zeyrek için belediye önünde tören (2)

ZEYREKİÇİN BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene; Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

'BİZE EMANET ETTİĞİ BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ'

Törende Ferdi Zeyrek'in özgeçmisi okundu. Ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Desti, Başkan Zeyrek ile göreve seçildikten sonra tanıştığını belirtip, "Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her işin hesabını sorardı. Her bayramda personeli tek tek gezerdi. Son ziyaretinde, 'İyice dinlenin, ailenizle vakit geçirin, dönüşte çok çalışacağız' dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Biz de bundan sonra bize emanet ettiği bayrağı alıp, daha yukarı taşıyacağız" dedi.

'3 YAVRUMA HEM ANNE HEM BABA OLACAĞIM'

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de "O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi seviyordu. İnançlı bir adamdı. Gecesi gündüzüne katıp, 'Yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi, 'Belediye başkanı olacağım' diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, 'Nurcan dik dur, 3 çocuğumuz var.' Ona sözümü verdim. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın bütün Türkiye'nin duaları bizimle" diye konuştu.

'BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise "'Ağabey bir daha anlatsana' diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. 'Ağabey bir daha anlat, güzel anlatıyorsun' diyordu. Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince, 40 gün kala, 'Manisa'ya aday ol' dedi bana. Ben de dedim ki 'O seçim çoktan gitti. Çok geciktik. Alamayız orayı, Manisa'yı alamayız.' Dedi ki 'Alırsın.' 'Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6. Nasıl alacağız Manisa'yı?' dedim. Dedi ki 'Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın.' Ben alamadım, o aldı, Ferdi aldı. Biz, burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları, ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlar. Ferdi, benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı; eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya. Yunusemre, belediye başkan adayı olmak istiyordu. 'Ben alacağım, kazanacağım ağabey orayı' diyordu. Dedik ki 'Hayır, Şehzadeleri de kazanacağız, Yunusemre'yi de.' 'Ben' dedi. 'Sen büyükşehir.' 'Ağabey, onun en üst katından İzmir görünüyormuş. Bize vermezler orayı' dedi. 'Sen alırsın Ferdi' dedim. 'Alınmaz' dedi. Dedim ki; 'Manisa'da, Yunusemre'de seni sevmeyen var mı? Yok. Senin dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış.' Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde, yüzde 60 aldı" dedi.