Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesiyle ilgili bilirkişi raporundaki ön tespitlerde, makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak sistemin korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığının belirtildiği öğrenildi. Raporun, yapı ruhsatına ilişkin detaylar da eklenip, son şeklinin verilmesinin ardından savcılığa teslim edileceği bildirildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün, saat 17.05'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 2’si şüpheli sıfatıyla 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

'68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ'