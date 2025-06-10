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        Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor

        MANİSA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesiyle ilgili bilirkişi raporundaki ön tespitlerde, makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak sistemin korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığının belirtildiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 10.06.2025 - 20:35
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        Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor
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        MANİSA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesiyle ilgili bilirkişi raporundaki ön tespitlerde, makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak sistemin korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığının belirtildiği öğrenildi. Raporun, yapı ruhsatına ilişkin detaylar da eklenip, son şeklinin verilmesinin ardından savcılığa teslim edileceği bildirildi.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün, saat 17.05'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 2’si şüpheli sıfatıyla 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

        '68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ'

        Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

        'KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ'

        Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

        Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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