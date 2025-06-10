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        Ferdi Zeyrek, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı (5)

        ÖZEL,CUMHURİYET MEYDANI'NDA KURULAN ÇADIRDA TAZİYELERİ KABUL ETTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda taziyeleri kabul ettikten sonra, Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:25
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        Ferdi Zeyrek, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı (5)
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        ÖZEL,CUMHURİYET MEYDANI'NDA KURULAN ÇADIRDA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda taziyeleri kabul ettikten sonra, Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Burada Zeyrek için kurulan taziye çadırında okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen Özel, vatandaşlarla yemek yedi, ardından taziyeleri kabul ettikten sonra alandan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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