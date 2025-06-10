Ferdi Zeyrek, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı (5)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda taziyeleri kabul ettikten sonra, Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Burada Zeyrek için kurulan taziye çadırında okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen Özel, vatandaşlarla yemek yedi, ardından taziyeleri kabul ettikten sonra alandan ayrıldı.

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