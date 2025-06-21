Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Özgür Özel: Mitingleri çoğaltmayı düşünüyoruz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Mitingleri çoğaltmayı düşünüyoruz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" dedi.

        Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, evinin önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özel, "Bugün Türkiye’de öğrencilerimiz üniversite sınavına girdiler, yarın da girecekler. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gönüllerine göre okullara girmelerini, hayallerinin gerçek olmasını temenni ediyoruz. Ferdi’nin kızı Nehir, ‘Şimdi beni sınava kim götürecek?’ demişti. Ben de o gün, ‘Tabii ki ben götüreceğim’ demiştim. Bugün sınava birlikte gittik, daha sonra eve bıraktım. Hepimiz kötü etkilenmesinden çok korktuk. Sınava girerken Nehir’i iyi gördük. Sınav sonucunda da kötü etkilenmediğini, elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor. Yarın da takip edeceğiz, yarın da sınavda birlikte olacağız. Babasının bıraktığı yerden devam etmek, mimar olmak istiyor. Çok da yetenekli bir kız. Babası da hep, ‘Ben çöpten adam çizmeyi bilmiyordum, mimar oldum. Nehir beş boyutlu çizim biliyor, çok iyi olacak’ derdi. Ümit ederim, arzu ettiği bir bölüme yerleşir" ifadelerini kullandı.

        'HAKSIZLIKLARIN SON BULMASI GEREKİYOR’

        Bir basın mensubunun mitinglerin yaz boyunca sürüp sürmeyeceği sorusuna Özel, "Üniversite sınavından dolayı bugün miting yapmadık. Yarın sınav bitiminde Tekirdağ'a hareket edeceğiz. Yarın saat 19.00'da Tekirdağ'da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca da çok özel durumlar olmazsa, çok önemli bir mani çıkmazsa, mitinglere devam edeceğiz. Miting serisi yaz boyunca değil, eylem olduğu için eylem sonuç alana kadar devam eder. Sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları, adil yargılanmaları, yapılan bu haksızlıkların son bulması gerekiyor. Mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

        'HİÇBİR ŞEY BULUNAMAYACAĞINI HERKES BİLİYOR'

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisinde yapılan aramaya ilişkin de konuşan Özel, "Büyük bir rezalet yaşanıyor. Balıkesir Edremit’te, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun evinin bulunduğu yerin yakınındaki, bir dönem Hasan Amca’nın bahçesi olarak bilinen alanda bir kör kuyu tespit edilmiş. Dünden bu yana o kör kuyuda para ya da başka bir şey bulma umuduyla arama yapılıyor. Ben de üzülmesin diye Hasan Amca’yı aradım. Ama kendisi, 'Oğlum ben neye üzüleyim? Orayı belediyeye terk edeli yıllar oldu. O kuyu orada mıydı, ben bile bilmiyorum' dedi. Dün dedektörlerle, dozerlerle arama yapmışlar ama sonuç sıfır. Vicdanları o kuyuya düşmüş durumda. Moralleri de kuyunun dibinde. Zaten hiçbir şey bulunamayacağını herkes biliyor" dedi.

        'TARİHİN EN UZUN SEÇİM KAMPANYASINI YAPACAĞIZ'

        Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin açılışıyla başlatılan seçim çalışması hakkında konuşan Özel, "Birincisi önce parti programımızı hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi de adayın vaatlerini, seçim programımızı hazırlıyor. Hükümet programı hazırlanacak. 81 ilde 973 ilçede çalıştık. Son şekli verildikten sonra bütün milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle, partinin bütün seçilmişleriyle, hatta partinin il-ilçe örgütlerinden aldığımız başka şehirlere de yollayacağımız kişilerle, 81 ilde kuvvetli ekiplerle, adayın yerine seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Ve hangi sorun varsa, Ekrem Başkan'ın gelince nasıl çözeceğini yerinde anlatacağız. Tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız. Diyelim ki 900 günün sonunda seçim olacaksa, 900 günlük kampanya yapacağız. Yorulmadan, asla ve asla azalmadan, çoğalarak ve hızlanarak bir iktidar yürüyüşü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!

        Benzer Haberler

        YKS'ye kimlik kartı yerine otobüs kartıyla geldi; sınavı kaçırdı
        YKS'ye kimlik kartı yerine otobüs kartıyla geldi; sınavı kaçırdı
        YKS'ye giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınav yerine CHP Genel Başkanı Öz...
        YKS'ye giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınav yerine CHP Genel Başkanı Öz...
        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i sınav sabahı yalnız bırakmadı
        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i sınav sabahı yalnız bırakmadı
        GÜNCELLEME - Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınd...
        GÜNCELLEME - Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınd...
        Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili oldu
        Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili oldu
        Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor