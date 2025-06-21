Özgür Özel: Mitingleri çoğaltmayı düşünüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" dedi.

Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, evinin önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özel, "Bugün Türkiye’de öğrencilerimiz üniversite sınavına girdiler, yarın da girecekler. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gönüllerine göre okullara girmelerini, hayallerinin gerçek olmasını temenni ediyoruz. Ferdi’nin kızı Nehir, ‘Şimdi beni sınava kim götürecek?’ demişti. Ben de o gün, ‘Tabii ki ben götüreceğim’ demiştim. Bugün sınava birlikte gittik, daha sonra eve bıraktım. Hepimiz kötü etkilenmesinden çok korktuk. Sınava girerken Nehir’i iyi gördük. Sınav sonucunda da kötü etkilenmediğini, elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor. Yarın da takip edeceğiz, yarın da sınavda birlikte olacağız. Babasının bıraktığı yerden devam etmek, mimar olmak istiyor. Çok da yetenekli bir kız. Babası da hep, ‘Ben çöpten adam çizmeyi bilmiyordum, mimar oldum. Nehir beş boyutlu çizim biliyor, çok iyi olacak’ derdi. Ümit ederim, arzu ettiği bir bölüme yerleşir" ifadelerini kullandı.

'HAKSIZLIKLARIN SON BULMASI GEREKİYOR’

Bir basın mensubunun mitinglerin yaz boyunca sürüp sürmeyeceği sorusuna Özel, "Üniversite sınavından dolayı bugün miting yapmadık. Yarın sınav bitiminde Tekirdağ'a hareket edeceğiz. Yarın saat 19.00'da Tekirdağ'da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca da çok özel durumlar olmazsa, çok önemli bir mani çıkmazsa, mitinglere devam edeceğiz. Miting serisi yaz boyunca değil, eylem olduğu için eylem sonuç alana kadar devam eder. Sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları, adil yargılanmaları, yapılan bu haksızlıkların son bulması gerekiyor. Mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY BULUNAMAYACAĞINI HERKES BİLİYOR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisinde yapılan aramaya ilişkin de konuşan Özel, "Büyük bir rezalet yaşanıyor. Balıkesir Edremit’te, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun evinin bulunduğu yerin yakınındaki, bir dönem Hasan Amca’nın bahçesi olarak bilinen alanda bir kör kuyu tespit edilmiş. Dünden bu yana o kör kuyuda para ya da başka bir şey bulma umuduyla arama yapılıyor. Ben de üzülmesin diye Hasan Amca’yı aradım. Ama kendisi, 'Oğlum ben neye üzüleyim? Orayı belediyeye terk edeli yıllar oldu. O kuyu orada mıydı, ben bile bilmiyorum' dedi. Dün dedektörlerle, dozerlerle arama yapmışlar ama sonuç sıfır. Vicdanları o kuyuya düşmüş durumda. Moralleri de kuyunun dibinde. Zaten hiçbir şey bulunamayacağını herkes biliyor" dedi.