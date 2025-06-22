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        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i yine yalnız bırakmadı

        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in üniversiteye hazırlanan kızı Nehir Zeyrek'i bugün de sınava gireceği okula bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:10
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        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i yine yalnız bırakmadı
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        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in üniversiteye hazırlanan kızı Nehir Zeyrek'i bugün de sınava gireceği okula bıraktı.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'e destek vermek için dün Manisa'ya geldi. Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan ilk oturumunda olduğu gibi bugün yapılan ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) de Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı. Özel, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek'e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti. Okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek, başarılar diledi

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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