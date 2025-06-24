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        Semaver yakarken ormanı da yaktı; gözaltında

        MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:46 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:50
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        Semaver yakarken ormanı da yaktı; gözaltında
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        MANİSA’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerce söndürüldü. Piknikte semaver yakarken yangına neden olduğu belirlenen Neriman A., gözaltına alındı.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Soma ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. İhbar üzerine Soma Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Soma Orman İşletme Şefliğine bağlı orman muhafaza memurları ve jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü. Çalışma sonucunda yangının, piknik amacıyla bölgeye gelen bir ailenin yaktığı semaverdeki kıvılcımların kuru otlara sıçramasıyla kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili Neriman A. isimli kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, suçunu itiraf etti.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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