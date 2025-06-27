Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü 10 gün sonra öldü; kaza kamerada

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde motosikletiyle sokak köpeğine çarpan Ahmet Salıker (59) kazadan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 02:18 Güncelleme: 27.06.2025 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü 10 gün sonra öldü; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde motosikletiyle sokak köpeğine çarpan Ahmet Salıker (59) kazadan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

        Kaza, 13 Haziran Perşembe günü saat o 22.35 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeklerinin yoğun olarak bulunduğu sokaktan motosikletiyle geçen Ahmet Salıker, aniden yola fırlayan bir sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Salıker, devrilen motosikletiyle birlikte savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salıker, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne, buradan da Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak Salıker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

        KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan, kazanın yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Ahmet Salıker yönetimindeki motosikletin aniden yola fırlayan köpeğe çarpıp, ardından yola fırladığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu
        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        İzmir'de yine orman yangını!
        İzmir'de yine orman yangını!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        "15 sene hazırlandık"
        "15 sene hazırlandık"
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Manisa FK'dan stoper atağı
        Manisa FK'dan stoper atağı
        Demirci'de üniversiteliler Türk bayrağıyla mezuniyet yürüyüşü yaptı
        Demirci'de üniversiteliler Türk bayrağıyla mezuniyet yürüyüşü yaptı
        Saruhanlı'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Saruhanlı'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun...
        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun...
        Demirci'ye yapılacak tesisler için Ankara'da protokol imzalandı
        Demirci'ye yapılacak tesisler için Ankara'da protokol imzalandı