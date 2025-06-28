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        Kızların kavgası kamerada

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 2 genç kız arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 01:33 Güncelleme: 28.06.2025 - 01:35
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        Kızların kavgası kamerada
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        MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde 2 genç kız arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 2 genç kız, kısa sürede kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçını tutarak uzun süre kalan genç kızları, yanlarındaki kız arkadaşları ayıramadı. Yoldan geçenlerin müdahale edip ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesi sonucu iki genç kızın kavgası sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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