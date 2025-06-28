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        Manisa FK'da Taner Taşkın iddialı

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:39
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        Manisa FK'da Taner Taşkın iddialı
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        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kadro yapılanması ve kamp süreciyle ilgili konuşan Taşkın, “Yeniden pırıl pırıl, genç bir takım yaparak Manisa’ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz" dedi. İlk antrenmanını yapan siyah-beyazlıların deneyimli teknik direktörü Taşkın, “Geçtiğimiz sezon ligin son 10 haftasında olağanüstü mücadele eden, takımın ligde kalması için son ana kadar savaşan bütün oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bizim gözümüzde hepsi kahraman. Yeni sezonla ilgili de sezona başlamamız biraz nahoş oldu. Hem Manisa’nın hem Türkiye’nin çok sevdiği, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle ön planda olan Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik. Bunun üzüntüsüyle ilk etapta biz de takım olarak, hocalar olarak hiçbir şekilde bir transfer çalışmasında bulunamadık. Çünkü bizim de enerjimiz düştü" dedi.

        Manisa şehrine en iyi mücadeleyi izleteceklerini ifade eden Taşkın, “Manisa’ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz. Şu ana kadar geçen sezon takımımızda bulunan iskelet kadrodan 6 veya 7 tane oyuncu var. Altyapımızdan gelen oyuncularla beraber çalışmalara başladık. Tabi ki aramıza katılacak oyuncular olacak. Birinci etap Manisa’da olacak. Bir hafta buradayız. İkinci etapta da Afyonkarahisar kampı olacak. Sonrasında 10 günlük bir kamp daha planlıyoruz. Tabi kolay olmayacak, zor olacak, yeni bir takım olacak. Yeniden pırıl pırıl, genç bir takım yapmayı arzu ediyoruz. Bunun için tecrübeli

        oyuncular ile genç oyuncuları harmanlayıp doğru bir şekilde Manisa’ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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