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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde

        MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:19
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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde 28 Haziran'da saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel sevk edildi. Alevlere gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin sıçrama riski nedeniyle ilk olarak Karaköy, Yenice, Musaca, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tahliye edildi.

        1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları çalışmalarına ara verdi. Havanın aydınlanmasıyla hava unsuru tekrar söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler söndürülme aşamasına kadar gelirken; yangının çıkış noktasında inceleme yapan jandarma, şüpheli olarak Doğan Barca'yı (50) gözaltına aldı. Bölgede arıcılık yapan Barca (50), işlemleri sonrası tutuklandı.

        KUVVETLİ RÜZGAR İLE YENİDEN ALEV ALDI

        Sönme noktasına gelen yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Kabaağaçkıran Mahallesi yakınlarında, dün öğle saatlerinde yeniden alev aldı. Bunun üzerine söndürme çalışmalarına tekrar hız verildi. Gece hava unsurları çalışmalara ara verirken, müdahaleye sadece karadan devam edildi. Yangında 3'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları tekrar söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına, bugün itibarıyla 3 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz, 36 su tankeri, 19 itfaiye, 26 iş makinesi, 630 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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