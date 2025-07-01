Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (2)

BİRMAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI ALINDI

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Matdere Mahallesi için tahliye kararı alındı. Ahmetli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangın tehlikesi sebebiyle vatandaşların güvenli bölgelere taşınması gerektiği bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin, vatandaşları güvenli şekilde tahliye etmek üzere Matdere Camii önünde hazır beklediği duyuruldu. Ahmetli Belediyesi, vatandaşlardan panik yapmadan hareket etmelerini ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),