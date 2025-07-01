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        Üzerinde kene bulunan yastığı yakıp, bahçeye atınca yangın çıkmış

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına ilişkin soruşturmada; üzerinde kene bulunan yaktığı yakıp, bahçeye atan Özcan Taşhan, yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:17
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        Üzerinde kene bulunan yastığı yakıp, bahçeye atınca yangın çıkmış
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına ilişkin soruşturmada; üzerinde kene bulunan yaktığı yakıp, bahçeye atan Özcan Taşhan, yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı.

        Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Cennet Deresi mevkisi yakınlarındaki bir tarım arazisinde, önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü.

        120 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Yangında ilk belirlemelere toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü. Diğer yandan jandarma, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Tarım arazisinin bitişiğinde yer alan bağ evinde oturan Özcan Taşhan'ın yangına neden olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Taşhan ifadesinde, üzerinde kene gördüğü yastığı yakıp, bahçeye attığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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