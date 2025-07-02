Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (6)

AKHİSARVE KULA YANGINLARI KISMEN KONTROL ALTINDA

Manisa Valiliği’nden yapılan yazılan açıklamada, Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçe sınırlarındaki orman yangınlarıyla ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, “1 Temmuz 22.30 itibariyle Akhisar ve Kula ilçelerimizde orman yangınları kısmen kontrol altına alınmıştır. Alandaki çalışmalar devam etmektedir. Ahmetli ilçemizde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Gece gündüz demeden orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden orman kahramanlarımıza teşekkür ederiz. Ormanlar, geleceğimize nefestir. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın yangın risklerine karşı duyarlı olmalarını, ormanlarımızı korumak amacıyla alınan yasak ve tedbirlere riayet etmelerini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,