Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (6)

        AKHİSARVE KULA YANGINLARI KISMEN KONTROL ALTINDAManisa Valiliği'nden yapılan yazılan açıklamada, Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçe sınırlarındaki orman yangınlarıyla ilişkin son durum paylaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 01:13 Güncelleme: 02.07.2025 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (6)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKHİSARVE KULA YANGINLARI KISMEN KONTROL ALTINDA

        Manisa Valiliği’nden yapılan yazılan açıklamada, Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçe sınırlarındaki orman yangınlarıyla ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, “1 Temmuz 22.30 itibariyle Akhisar ve Kula ilçelerimizde orman yangınları kısmen kontrol altına alınmıştır. Alandaki çalışmalar devam etmektedir. Ahmetli ilçemizde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Gece gündüz demeden orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden orman kahramanlarımıza teşekkür ederiz. Ormanlar, geleceğimize nefestir. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın yangın risklerine karşı duyarlı olmalarını, ormanlarımızı korumak amacıyla alınan yasak ve tedbirlere riayet etmelerini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

        Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

        Benzer Haberler

        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (5)
        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (5)
        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (4)
        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (4)
        Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in adı spor tesi...
        Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in adı spor tesi...
        Hilal'i öldüren direksiyon eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Hilal'i öldüren direksiyon eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Manisa Turgutlu'da çıkan orman yangını, 2,5 saatte kontrol altına alındı
        Manisa Turgutlu'da çıkan orman yangını, 2,5 saatte kontrol altına alındı
        Üzerinde kene bulunan yastığı yakıp, bahçeye atınca yangın çıkmış
        Üzerinde kene bulunan yastığı yakıp, bahçeye atınca yangın çıkmış