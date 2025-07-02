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        Manisa'da emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        MANİSA'da bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada işletme sahibi Yiğit Burdur (37) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:15
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        Manisa'da emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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        MANİSA'da bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada işletme sahibi Yiğit Burdur (37) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisi içerisinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        2 KİŞİ TABURCU OLDU

        Başından ve karnından yaralanan işletme sahibi Yiğit Burdur, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin (37) hayati tehlikesi sürerken, sol ayak bileğinden yaralanan Yusuf K. (37) ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E. (23) tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olaya karıştığı tespit edilen ve hayatını kaybeden işletme sahibini vuran Yusuf K. (37), Berkay A. (21), Burak C. E. (23), Resul B.K. (23), Emre K. (27), Yiğitcan R. (24), Ömürcan E. (24), Selim E. B. (17), İsmail K. (32), Barış S. (31), Serdar A. (33), Umut Ö. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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