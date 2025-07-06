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        Manisa Basket'in antrenörüne Fenerbahçe talip

        BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te yeni sezon öncesi belirsizlik sürerken Antrenör Kazys Maksvytis'e EuroLeague, lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe talip oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:20
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        Manisa Basket'in antrenörüne Fenerbahçe talip
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        BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te yeni sezon öncesi belirsizlik sürerken Antrenör Kazys Maksvytis'e EuroLeague, lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe talip oldu. Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalışan Tomas Masiulis’in Zalgiris Kaunas'a başantrenör olarak gitmesinden sonra Manisa ekibinin çalıştırıcısı Maksvytis’in asistan olarak sarı-lacivertlilerde göreve getirileceği iddia edildi. Fenerbahçe'de görev yapan Antrenör Sarunas Jasikevicius'un hemşehrisi olan Litvanyalı Maksvytis daha önce Litvanya Milli Takımı ve Zalgiris Kaunas'ı çalıştırmıştı. Manisa Basket'te Kazys Maksvytis'in yardımcısı olan eski NBA oyuncusu Darius Songaila geçen hafta görevinden ayrılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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