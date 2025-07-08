Manisa Futbol Kulübü'nde Afyonkarahisar kampı başladı

YENİ sezonda yine 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampına başladı. 17 Temmuz'a kadar Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Taner Taşkın, Manisa'daki ilk etap çalışmalarının kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, "Afyonkarahisar'da tempomuz daha da artacak. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Yeni oyuncularımızın da aramıza katılmalarını bekliyoruz" dedi.

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