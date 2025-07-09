Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Sarıgöl'de çıkan Uşak'a ulaşan yangın 10,5 saatte kontrol altına alındı

        MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde makilikte çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayarak Uşak sınırlarına kadar ulaşan yangın 10,5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:51 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Sarıgöl'de çıkan Uşak'a ulaşan yangın 10,5 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde makilikte çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayarak Uşak sınırlarına kadar ulaşan yangın 10,5 saatte kontrol altına alındı.

        Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde makilikte, dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılıp, ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları, yer ekipleri tarafından sürdürüldü. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Uşak’ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü sınırına ulaştı. Eşmetaş köyünde 15, komşu Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Yangın, 10,5 saatlik çaba sonucunda saat 03.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        B planı hazır!
        B planı hazır!

        Benzer Haberler

        Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Manisa Sarıgöl'de çıkan yangın Uşak'a ulaştı; bazı evler tahliye edildi
        Manisa Sarıgöl'de çıkan yangın Uşak'a ulaştı; bazı evler tahliye edildi
        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Kula'da yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Kula'da yakalandı
        Manisalı şehit astsubay için tören; Deniz Ece babasının beresini taktı
        Manisalı şehit astsubay için tören; Deniz Ece babasının beresini taktı
        Şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Manisa Futbol Kulübü'nde Afyonkarahisar kampı başladı
        Manisa Futbol Kulübü'nde Afyonkarahisar kampı başladı