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        Birlikte yaşadığı Afgan uyruklu Haniye'ye eşarbıyla boğdu

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu Haniye Arab'ı (17), dini nikahla birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği aynı uyruklu Nagıb Habibi (23) tarafından boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:00
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        Birlikte yaşadığı Afgan uyruklu Haniye'ye eşarbıyla boğdu
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        MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu Haniye Arab’ı (17), dini nikahla birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği aynı uyruklu Nagıb Habibi (23) tarafından boğuldu. İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından yakalanan şüpheli, Haniye’yi eşini eşarpla boğduğunu itiraf etti.

        Olay, 19 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5204 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Haniye Arab’ın Almanya'da yaşayan annesinin kızına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirmesi üzerine Haniye Arab’ın Yunusemre ilçesindeki evine polis ekibi gönderildi. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca, polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Evde araştırma yapan polis, Haniye Arab’ı evin salonunda, kanepe üzerinde battaniyeyle örtülü halde ölü olarak buldu. İlk incelemede, genç kadının ağzından köpük geldiği, ölüm morluklarının oluştuğu belirlendi. Ekipler, Haniye Arab’ın ihbardan yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi.

        YAKLAŞIK 1 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORMUŞ

        Yapılan araştırmalar sonucunda, Haniye Arab’ın Denizli’de 1 Ekim 2024 tarihinde kayıp şahıs olarak arandığı ve aynı evde Afganistan uyruklu Nagıb Habibi ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı belirlendi. Olay sırasında evde bulunmayan Habibi’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

        İZMİR'DE YAKALANDI

        Şüphelinin İzmir'e kaçabileceğini polis, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bildirimde bulundu. Bunun üzerine inceleme yapan ekipler, şüphelinin Konak ilçesine bağlı Basmane semtine geldiğini tespit etti. Bunun üzerine, harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basmane'deki bir adrese düzenledikleri operasyonla Nagıb Habibi'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ilk ifadesinde Haniye Arab ile kavga ettiklerini ve kendisinden ayrılmak istediği için eşarbıyla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Manisa'ya götürülen Nagıb Habibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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