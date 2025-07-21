GÜNCELLEME - Manisa'da evinde ölü bulunan genç kadının kocası tutuklandı

Komşulardan, olaydan önceki gece genç kadının kocası N.D. ile tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu H.A'dan haber alamayan yakınları 19 Temmuz'da kadının yaşadığı eve gitmiş, H.A'yı koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde bulmuştu.

Komşularından, olaydan önceki gece genç kadının Afganistan uyruklu kocası N.D. (27) ile tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, şüphelinin İzmir'in Konak ilçesinde olduğunu tespit etti.

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