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        GÜNCELLEME - Manisa'da evinde ölü bulunan genç kadının kocası tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yabancı uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan maktulün kocası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Manisa'da evinde ölü bulunan genç kadının kocası tutuklandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yabancı uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan maktulün kocası tutuklandı.

        Afganistan uyruklu H.A'nın (17) 19 Temmuz'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Komşularından, olaydan önceki gece genç kadının Afganistan uyruklu kocası N.D. (27) ile tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, şüphelinin İzmir'in Konak ilçesinde olduğunu tespit etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "kasten öldürme suçundan" tutuklandı.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu H.A'dan haber alamayan yakınları 19 Temmuz'da kadının yaşadığı eve gitmiş, H.A'yı koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde bulmuştu.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Komşulardan, olaydan önceki gece genç kadının kocası N.D. ile tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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