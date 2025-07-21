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        Şalvarını giyen kadınlar, tarihi mahallede eğlenceye koştu

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde tarihi mahallelerinden olan Kemer ve Kale'de yaşayan kadınlar, şalvar gecesi düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:11
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        Şalvarını giyen kadınlar, tarihi mahallede eğlenceye koştu
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde tarihi mahallelerinden olan Kemer ve Kale'de yaşayan kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Büyük ilgi gören gecede şalvarını giyen kadınlar, eğlenceye koştu.

        Salihli ilçesi kırsal Kemer ve Kale Mahallesi’ndeki kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Kemer Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen eğlenceye katılan kadınların hepsi bir örnek giyindi. 7'den 70'e her yaştan kişinin katıldığı şalvar gecesinde, renkli görüntüler oluştu. Geceye katılan kadınlar hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattı.

        'ÇOK EĞLENDİK'

        Tarihi Kemer Mahallesi'nin 650 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan mahalle muhtar azası İrem Can, 2 aylık bir çalışmanın ardından şalvar gecesini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğe katılan Betül Sever ise "Bugün burada çok eğlendik" dedi.

        'KEYİFLİ BİR AKŞAMDI'

        Rahime Akcan da "Bugün buraya şalvarımızı giyip geldik. Köyümüz Kemer'de yıllardır gelenek olarak şalvar giyeriz. Köylü kadınlarımız şalvarı bırakmıştı. Fakat şalvar gecesinde tekrar şalvar giyip, eğlendik. Keyifli bir akşamdı, umarım devamı gelir" diye konuştu.

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