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        Manisa'da asayiş operasyonunda 1 kişide uyuşturucu bulundu

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:26
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        Manisa'da asayiş operasyonunda 1 kişide uyuşturucu bulundu
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları sırasında durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu buldu.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan denetimlerde 30 araç sürücüsüne 197 bin 537 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

        4 kişiye ise Kabahatler Kanunu uyarınca 5 bin 624 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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