Manisa'da asayiş operasyonunda 1 kişide uyuşturucu bulundu

4 kişiye ise Kabahatler Kanunu uyarınca 5 bin 624 lira para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde 30 araç sürücüsüne 197 bin 537 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

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