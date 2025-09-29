Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza kamerada (2)
AYNIAİLEDEN 3 KİŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDIManisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişi toprağa verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişi toprağa verildi.
Otomobil sürücüsü Hamza Uzunaltın, eşi Elif Büşra Uzunaltın ve oğulları Kemal Uzunaltın için bugün ikindi vakti Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde Ali Ağa camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede aile yakınları ayakta durmakta zorluk çekti. Hamza Uzunaltın'ın babası Kemal Uzunaltın ve annesi Sevinç Uzunaltın tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı ardından Uzunaltı ailesinin 3 ferdi Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YARALI ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Piknik dönüşü meydana gelen kazada ikiye ayrılan otomobilden tek yaralı olarak çıkarılan Uzunaltın çiftinin diğer çocukları Elanur Uzunaltın’ın Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Anne, baba ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazada vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan ve iç organları zedelenen Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
ÖLEN DİĞER 2 KİŞİ DE TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan ve hayatını kaybeden Abdullah Mavzer'in cenazesi Yunusemre ilçesindeki Hacı Nusret Camisi'nde, Tuğçe Karakayış'ın cenazesi ise Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
