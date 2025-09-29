GÜNCELLEME 3 - Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yaşamını yitiren baba Hamza Uzunaltın, eşi Elif Büşra Uzunaltın ve oğlu Kemal Uzunaltın'ın cenazeleri Ali Ağa Camisi'nden, Abdullah Mavzer'in cenazesi Hacı Nusret Camisi'nden, Tuğçe Karakayış'ın cenazesi ise Hatuniye Camisi'nden ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, helallik alınması için Yunusemre ilçesindeki evlerine getirildi.

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile pikap sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

