Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstasyonaltı Mahallesi şüphe üzerine durdukları İ.Ö'de (39) sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Polis ekipleri, İ.Ö'nün uyuşturucu maddeyi temin ettiği H.K. (22) ile S.T. (20) isimli 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. tutuklandı.

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