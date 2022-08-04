AK Partili Baybatur, Ahmetli ilçesini ziyaret etti

MANİSA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ahmetli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, partililerle toplantıya katıldı.

Kargın, Mandallı ve Kestelli mahallelerini ziyaret eden Baybatur, mahalle sakinleriyle sohbet etti, onların taleplerini dinledi. Daha sonra AK Parti Ahmetli İlçe Başkanlığınca düzenlenen mahalle ve sandık başkanları toplantısına katılan Baybatur, burada partililere hitap etti.

Baybatur, AK Parti'nin 2023 ve 2024 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacağını söyledi.

Hizmetten ödün vermeden gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Baybatur, "Birileri kendileri kazanacak gibi rüyalar görüyor olabilir. Ancak milletimiz kimin iş yapıp kimin sadece laf ürettiğini gayet iyi biliyor. İnşallah milletimiz eski sıkıntılı günlere geri dönmeyecek, kötü niyetlilere fırsat vermeyecektir. 2023 ve 2024 seçimlerine güçlü bir şekilde girerek 20 yıldır olduğu gibi seçimlerden yine galip ayrılacağız. Bunu hep birlikte gece gündüz demeden çalışıp başaracağız." dedi.

Murat Baybatur'a ziyaretlerinde, İl Başkan Yardımcısı Nurettin Aytekin, İlçe Başkanı Harun Kaçar, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.