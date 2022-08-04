Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmetli ilçesi Canbazlı Mahallesinde bulunan kaplıcanın kurulu bulunduğu alanda, ilk belirlemeye göre elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı.



Bölgedeki kuru otların alev alması sonucu yangın, kaplıcanın depo olarak kullandığı binaya ulaştı.

Yangına itfaiyenin yanı sıra orman işletme şefliğine bağlı arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankeri ile müdahale edildi.

Söndürülen yangında depo alanında bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeline ambulans ekibi müdahale etti.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.