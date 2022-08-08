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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Süleymanlı Mahallesi'nde M.E.A'nın kullandığı 10 FT 495 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarpıp, devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü M.E.A. yaralandı.

Diğer kaza ise Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Akhisar Gölmarmara yolunda seyir halinde olan L.A. (57) yönetimindeki 50 ACP 023 plakalı otomobil, aynı istikametteki S.A (37) idaresindeki 45 HB 6417 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında yoldan çıkan 45 HB 6417 plakalı otomobil karşı şeride geçip T.K.(42) idaresindeki 45 R 6755 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler T.K. ile S.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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