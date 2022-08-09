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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 84 eğitim binası projesi devam ediyor

AA

Manisa'da 84 eğitim binası projesi devam ediyor

MANİSA (AA) - Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, il genelinde 84 eğitim binası projesinin devam ettiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine, kentte devam eden 84 projenin 20'sinin TOKİ, 64'ünün ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Şehzadeler Kız Anadolu İmam Hatip Liseli ve pansiyonu projesinin tamamlandığını belirten Dikici, 24 derslikli Vakıfbank Türk Birliği İlkokulu, 24 derslikli Muradiye Aysel Kani İlkokulu ve 32 derslikli Atatürk Ortaokulu'nda da son aşamaya gelindiğini belirtti.

Dikici, "Bu üç okulu yeni eğitim sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Projelerimizin 19’unda inşaat çalışmaları devam ediyor, diğer projeler ise çeşitli aşamalarda." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Manisa'dan 6 öğrencinin tam puan alarak birinci olduğunu da hatırlatan Dikici, "Türkiye genelinde birinci olan 197 öğrenciden 6'sının ilimizden çıkması büyük bir başarı" diye konuştu.

Manisa'nın üniversite sınavlarında da önemli başarılar elde ettiğini anlatan Dikici, bu yıl Manisa'dan 32 öğrencinin üniversite giriş sınavlarında ilk 1000'e girdiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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